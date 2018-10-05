Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Бейлаганского района Вагифа Абдуллаева от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение об этом опубликовано на сайте президента в пятницу.

Ф.Исазаде