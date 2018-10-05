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Внутренняя политика 05.10.2018 15:47

Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил главу Исполнительной власти Бейлаганского района Вагифа Абдуллаева от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение об этом опубликовано на сайте президента в пятницу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]