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Регион 05.10.2018 17:31

Минздрав Грузии заявил, что большинство сотрудников лаборатории Лугара под Тбилиси - грузинские граждане

Большинство сотрудников Исследовательского центра общественного здоровья им. Лугара, известного как лаборатория Лугара, являются гражданами Грузии, заявил в пятницу директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"В нашей лаборатории работает около 80 человек. 95% сотрудников, это грузины", - сказал А.Гамкрелидзе, отвечая на вопрос, действительно ли, что в лаборатории работают главным образом граждане США.

Что касается иностранных специалистов, то, по словам А.Гамкрелидзе, периодически в этой лаборатории работают представители разных стран, включая США, ФРГ, Францию, стран Закавказья и Центральной Азии.

По словам директора, с американскими учеными поддерживаются тесные контакты. "Еще раз разъясним, что исследовательский центр общественного здоровья имени Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии", - отметил он.

По словам А.Гамкрелидзе, центр был построен в рамках соглашения между Грузией и США и был полностью передан в собственность правительства Грузии со всем оборудованием. С 2018 года финансирование центра Лугара и лабораторной сети обеспечивает правительство Грузии.

Накануне Минобороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли во время испытаний в этой лаборатории токсичных веществ с декабря 2015 года. Грузинское руководство отвергает эти обвинения, считая их безосновательными и абсурдными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЗДРАВ, ЛАБОРАТОРИЯ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]