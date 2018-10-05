Минздрав Грузии заявил, что большинство сотрудников лаборатории Лугара под Тбилиси - грузинские граждане

Большинство сотрудников Исследовательского центра общественного здоровья им. Лугара, известного как лаборатория Лугара, являются гражданами Грузии, заявил в пятницу директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
"В нашей лаборатории работает около 80 человек. 95% сотрудников, это грузины", - сказал А.Гамкрелидзе, отвечая на вопрос, действительно ли, что в лаборатории работают главным образом граждане США.
Что касается иностранных специалистов, то, по словам А.Гамкрелидзе, периодически в этой лаборатории работают представители разных стран, включая США, ФРГ, Францию, стран Закавказья и Центральной Азии.
По словам директора, с американскими учеными поддерживаются тесные контакты. "Еще раз разъясним, что исследовательский центр общественного здоровья имени Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии", - отметил он.
По словам А.Гамкрелидзе, центр был построен в рамках соглашения между Грузией и США и был полностью передан в собственность правительства Грузии со всем оборудованием. С 2018 года финансирование центра Лугара и лабораторной сети обеспечивает правительство Грузии.
Накануне Минобороны России обвинило США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли во время испытаний в этой лаборатории токсичных веществ с декабря 2015 года. Грузинское руководство отвергает эти обвинения, считая их безосновательными и абсурдными.
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