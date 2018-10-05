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СНГ 05.10.2018 16:23

Почти два десятка детей отравились в Татарстане

Массовое отравление детей произошло в Арском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минздрава республики в пятницу.

"18 человек доставлены в Арскую центральную районную больницу, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом. Детям оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем руководства Минздрава региона.

Подробности происшествия выясняются.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДЕТИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]