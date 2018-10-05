Почти два десятка детей отравились в Татарстане

Массовое отравление детей произошло в Арском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минздрава республики в пятницу.

"18 человек доставлены в Арскую центральную районную больницу, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом. Детям оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем руководства Минздрава региона.

Подробности происшествия выясняются.