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05.10.2018 16:41

ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт

Клиенты ВТБ (Азербайджан) смогут устанавливать PİN-код на карту самостоятельно. Банк внедрил функцию PIN Set, которая предусматривает выпуск карт без конвертов с PIN-кодом. При ее получении установить свой собственный PIN-код необходимо посредством POS-терминала.

Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камилла Алиева отметила: «Каждый раз, когда меняется платежная карта, для новой карты выдается и новый PIN-код. Внедрение функции PIN Set обеспечивает максимальный комфорт: клиент выбирает тот набор цифр, который ему легче запомнить. Можно использовать PIN-код, который был у прежней платежной карты, или установить один код на все карты. Уверена, что теперь случаев, когда клиенты забывают PIN-код и не могут полноценно пользоваться картой, будет намного меньше».

Банк оставляет право выбора за клиентом: если владелец карты не желает воспользоваться услугой PIN Set, он получит конверт с PIN-кодом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]