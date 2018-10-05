ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт

Клиенты ВТБ (Азербайджан) смогут устанавливать PİN-код на карту самостоятельно. Банк внедрил функцию PIN Set, которая предусматривает выпуск карт без конвертов с PIN-кодом. При ее получении установить свой собственный PIN-код необходимо посредством POS-терминала.
Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камилла Алиева отметила: «Каждый раз, когда меняется платежная карта, для новой карты выдается и новый PIN-код. Внедрение функции PIN Set обеспечивает максимальный комфорт: клиент выбирает тот набор цифр, который ему легче запомнить. Можно использовать PIN-код, который был у прежней платежной карты, или установить один код на все карты. Уверена, что теперь случаев, когда клиенты забывают PIN-код и не могут полноценно пользоваться картой, будет намного меньше».
Банк оставляет право выбора за клиентом: если владелец карты не желает воспользоваться услугой PIN Set, он получит конверт с PIN-кодом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»