В канцелярии премьера Израиля назвали беспочвенными расследования в отношении Нетаньяху

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу заявили, что все ведущиеся в отношении него антикоррупционные расследования не имеют под собой никаких оснований, сообщает газета "Таймс оф Исраэл".
"Очевидно, что расследования в отношении премьер-министра беспочвенны", - приводит издание выдержки из заявления канцелярии.
Заявление последовало после того, как следователи провели очередной допрос Б.Нетаньяху в рамках серии антикоррупционных дел. Беседа длилась в резиденции премьера около пяти часов. По сообщениям СМИ, допрос касался информации, предоставленной ранее бывшим помощником Б.Нетаньяху Ниром Хефетцом, который проходит по делу как свидетель.
В офисе израильского премьера отметили, что Б.Нетаньяху как и прежде уверен, что он не делал ничего противозаконного. В заявлении также говорится, что премьер ответил на все вопросы следователей.
В Израиле ведется целая серия антикоррупционных расследований, фигурантом которых является Б.Нетаньяху. Одно из них - так называемое "дело 4000", оно касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что Б.Нетаньяху мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек". Предположительно, Б.Нетаньяху договорился с Ш.Эловичем о том, что на новостном портале "Валла", принадлежащем этой компании, будут опубликованы заказные материалы, выставляющие его и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.
В то же время ведутся расследования по двум другим делам - "делу 1000" и "делу 2000". Следствие предполагает, что премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".
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