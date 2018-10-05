НБКО Embafinans проведет 8 октября размещение облигаций на 2 млн манатов

ООО "НБКО Embafinans" 8 октября проведет аукцион по размещению облигаций на 2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.
Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 10,5% годовых.
Эмиссия разделена на 2 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.
Андеррайтером размещения облигаций будет выступать "Инвестиционная компания AzFinance".
НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. Активы НБКО на конец 2017 года превышают 22 млн манатов.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»