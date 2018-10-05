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Регион 05.10.2018 17:01

Адвокат брата экс-президента Армении Саргсяна заявил омбудсмену о нарушениях следствия в отношении подзащитного

Адвокат Александра Саргсяна, брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обратился к омбудсмену республики Арману Татояну в связи с допущенными следствием нарушениями в отношении его подзащитного.

"В ходе предварительного следствия допущено множество нарушений. Применяются несоразмерные ограничения в отношении А.Саргсяна и его семьи. Обратился к омбудсмену для устранения этих нарушений и ограничений", - сказал адвокат Мигран Погосян журналистам в пятницу.

В свою очередь омбудсмен Армении обратился по данному вопросу к генеральному прокурору республики Артуру Давтяну.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у А.Саргсяна есть неделя, чтобы тот вернул "украденные у народа" деньги.

"Только в одном из армянских банков на его счету $30 млн. Эти деньги заморожены. Даю неделю, чтобы он добровольно вернул украденные у народа деньги в госбюджет", - сказал Н.Пашинян.

Кроме того, суд в Ереване в минувшую среду арестовал на два месяца племянника экс-президента Армении Айка Саргсяна. Следственный комитет Армении обвинил его в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, БРАТ, ОМБУДСМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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