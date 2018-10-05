Адвокат брата экс-президента Армении Саргсяна заявил омбудсмену о нарушениях следствия в отношении подзащитного

Адвокат Александра Саргсяна, брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обратился к омбудсмену республики Арману Татояну в связи с допущенными следствием нарушениями в отношении его подзащитного.

"В ходе предварительного следствия допущено множество нарушений. Применяются несоразмерные ограничения в отношении А.Саргсяна и его семьи. Обратился к омбудсмену для устранения этих нарушений и ограничений", - сказал адвокат Мигран Погосян журналистам в пятницу.

В свою очередь омбудсмен Армении обратился по данному вопросу к генеральному прокурору республики Артуру Давтяну.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у А.Саргсяна есть неделя, чтобы тот вернул "украденные у народа" деньги.

"Только в одном из армянских банков на его счету $30 млн. Эти деньги заморожены. Даю неделю, чтобы он добровольно вернул украденные у народа деньги в госбюджет", - сказал Н.Пашинян.

Кроме того, суд в Ереване в минувшую среду арестовал на два месяца племянника экс-президента Армении Айка Саргсяна. Следственный комитет Армении обвинил его в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.