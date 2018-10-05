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СНГ 05.10.2018 18:32

Петербургские "единороссы" готовы поддержать Беглова на губернаторских выборах в 2019 году

Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру врио губернатора Александра Беглова в случае выдвижения его кандидатуры на выборах, заявил руководитель фракции "ЕР" в Законодательном собрании Александр Тетердинко.

"Если Александр Дмитриевич (Беглов - ИФ) примет для себя решение выдвигаться на должность губернатора, региональное отделение "Единой России" его поддержит в этом", - сказал А.Тетердинко "Интерфаксу" в пятницу.

А.Беглов состоит в "Единой России".

Ранее экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказался в поддержку участия врио главы города А.Беглова в выборах губернатора 8 сентября 2019 года.

"Как гражданин Санкт-Петербурга я свой голос отдаю Александру Дмитриевичу Беглову. Я хотел бы, чтобы он выдвигался", - сказал Г.Полтавченко журналистам.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Врио губернатора назначен бывший полпред в СЗФО А.Беглов.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДДЕРЖКА, ГУБЕРНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]