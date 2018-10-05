Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру врио губернатора Александра Беглова в случае выдвижения его кандидатуры на выборах, заявил руководитель фракции "ЕР" в Законодательном собрании Александр Тетердинко.

"Если Александр Дмитриевич (Беглов - ИФ) примет для себя решение выдвигаться на должность губернатора, региональное отделение "Единой России" его поддержит в этом", - сказал А.Тетердинко "Интерфаксу" в пятницу.

А.Беглов состоит в "Единой России".

Ранее экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказался в поддержку участия врио главы города А.Беглова в выборах губернатора 8 сентября 2019 года.

"Как гражданин Санкт-Петербурга я свой голос отдаю Александру Дмитриевичу Беглову. Я хотел бы, чтобы он выдвигался", - сказал Г.Полтавченко журналистам.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Врио губернатора назначен бывший полпред в СЗФО А.Беглов.