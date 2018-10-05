Украинский омбудсмен настаивает на скорейшем допуске к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила подтверждение, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, и требует предоставления ему независимых медиков.
"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за гранью", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.
Она отметила, что выход из голодовки - это процесс более сложный, чем сама голодовка.
"Я требую, чтобы ему предоставили наилучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полное медицинское обследование", - пишет она.
Кроме того, Л.Денисова ждет заключение о состоянии здоровья О.Сенцова. Она также убеждена, что схему выхода из голодовки должны разработать специалисты-диетологи из Украины или Европы.
"Я требуют от РФ ускорить процесс моего допуска к Олегу Сенцову. Мне необходимо лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Если надо, то я хоть сегодня выеду в колонию в Лабытнанги", - пишет она.
Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что О.Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.
В пресс-бюро ФСИН уточнили, что О.Сенцов письменно согласился на прием пищи.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отрицает.
14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
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