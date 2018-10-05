В Киеве партия "Оппозиционный блок" готовит обращение в Конституционный суд Украины относительно нарушений при формировании Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок - третья по численности фракция парламента, поэтому может претендовать как минимум на двух представителей в ЦИК. Возникает вопрос: если президент декларирует, что хочет честных выборов, то зачем он тогда формирует себе большинство в комиссии? Каждая фракция в соответствии с количеством членов должна получить представительство в комиссии. Тогда это будет сигналом для общества, что выборы пройдут честно и прозрачно", - заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Он отметил, что власти пытаются сформировать свое большинство в ЦИК, избежать изменения избирательного законодательства и "оставить старую систему, которая является символом политической коррупции".

"Мы подаем обращение в Конституционный суд, что формирование ЦИК проходило с грубым нарушением законов Украины и такая комиссия не может легитимизировать выборы. Мы собрали подписи, а сейчас будем подавать это обращение", - сказал Ю.Бойко.