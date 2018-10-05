Парламент Азербайджана принял поправки, ограничивающие 3 годами срок полномочий лиц, представленных в НС и правлении банков

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в закон "О банках", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно поправкам, сокращается срок полномочий членов Наблюдательного совета банка. В настоящее время ими могут быть физические лица, срок полномочий которых не может превышать 4 лет. Принятые поправки предусматривают снижение срока действий полномочий члена НС банка до 3 лет.

Аналогичные изменения внесены в срок действия полномочий членов правления банка, а также членов Аудиторского комитета.

Кроме этого, поправки запрещают лицам, уже представленным в органах управления банка, входить в состав Аудиторского комитета.

Поправки в статье 28.1 закона предусматривают, что члены НС, правления и Аудиторского комитета банка, а также члены их семей, раскрывают только перед Наблюдательным советом свои коммерческие интересы. Ранее эти коммерческие интересы должны были раскрываться как перед Наблюдательным советом, так и перед правлением банка.

А.Азизов