Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 21°

Финансы 05.10.2018 16:58

Парламент Азербайджана принял поправки, ограничивающие 3 годами срок полномочий лиц, представленных в НС и правлении банков

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в закон "О банках", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно поправкам, сокращается срок полномочий членов Наблюдательного совета банка. В настоящее время ими могут быть физические лица, срок полномочий которых не может превышать 4 лет. Принятые поправки предусматривают снижение срока действий полномочий члена НС банка до 3 лет.

Аналогичные изменения внесены в срок действия полномочий членов правления банка, а также членов Аудиторского комитета.

Кроме этого, поправки запрещают лицам, уже представленным в органах управления банка, входить в состав Аудиторского комитета.

Поправки в статье 28.1 закона предусматривают, что члены НС, правления и Аудиторского комитета банка, а также члены их семей, раскрывают только перед Наблюдательным советом свои коммерческие интересы. Ранее эти коммерческие интересы должны были раскрываться как перед Наблюдательным советом, так и перед правлением банка.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ЗАКОН, ПОПРАВКИ


Похожие новости


Власти Азербайджана и банки проведут обсуждения в связи с применением закона о безналичных расчетах В Азербайджане вступили в силу поправки в закон "О банках", определяющие порядок резолюции и добровольную реструктуризацию обязательств банков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]