Экс-полковник российской разведки и перебежчик в США Потеев оказался жив, утверждают в американских СМИ

Бежавший в США и считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, утверждает интернет-издание BuzzFeed News.

Издание напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года.

Однако как утверждает BuzzFeed News, 9 октября 2016 года А.Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем.

"(Выданная ему - ИФ) лицензия на рыболовство и другие открытые источники указывают на обратное: Потеев живет открыто под своим именем", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что "дата рождения на лицензии для рыболовства совпадает с датой (рождения - ИФ), озвученной в российских СМИ".

В качестве второго имени А.Потеев, по информации BuzzFeed News, указывал имя "Ник", что, возможно, является отсылкой к его отчеству - Николаевич.

Кроме того, издание сообщает, что А.Потеев зарегистрировался для участия в американских выборах 2016 года.

По информации издания, "место проживания А.Потеева с момента его приезда в США держалось в строгом секрете".

BuzzFeed News пишет, что американский федеральный закон в целях безопасности "обеспечивает круглосуточной защитой не только Потеева, но и российских перебежчиков".

В 2016 году источник "Интерфакса", комментируя информацию о кончине А.Потеева, не исключил, что "это может быть дезинформация, направленная на то, чтобы о предателе просто забыли".

27 июня 2010 года по обвинению в исполнении "глубоко законспирированных заданий" в США были арестованы десять человек. Через некоторое время МИД России признал, что задержанные - граждане РФ. В начале июля Россия и США обменяли четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом РФ, на десять российских граждан, задержанных в США.

Имя бывшего начальника американского отдела Управления "С" (нелегальная разведка) СВР полковника А.Потеева появилось в СМИ летом 2010 года после шпионского скандала в США.

"Он сбежал из России за несколько дней до начала июньского визита в Вашингтон президента РФ Дмитрия Медведева и сейчас находится в США", - сказал тогда один из источников. По его данным, за несколько дней до бегства А.Потеева под различными предлогами в США выехали сначала его дочь, а затем и сын.

27 июня 2011 года Московский окружной военный суд заочно приговорил А.Потеева к 25 годам заключения. Суд лишил его звания полковник и госнаград. С него взыскан штраф в размере его годового довольствия. В августе того же года Верховный суд РФ оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу.