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Карабахский конфликт 05.10.2018 17:04

Участники сессии ПА ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование

Парламентарии стран ОБСЕ на встрече в Бишкеке обсудили урегулирование приграничных конфликтов в странах Центральной Азии, ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта и в Украине, заявил в пятницу глава парламентской делегации Киргизии на сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ в Бишкеке Иса Омуркулов.

"Мы обсуждали вопросы, которые происходят на границах в странах Центральной Азии, ситуацию в Нагорном Карабахе, на Украине, там тоже приграничные конфликты, все это обсуждалось, у каждой страны есть свой подход, высказывались разные мнения", - заявил И.Омуркулов в пятницу "Интерфаксу".

На бишкекском заседании не было принято никаких решений, "был обмен мнениями", отметил собеседник агентства.

"Практика заседаний такова, что решения принимаются летом, на летней сессии, а до этого делается анализ всех выступлений, рекомендации выносятся на голосование, чтобы потом оказывать какую-то помощь", - сказал киргизский парламентарий.

По его словам, сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке позволила странам Центральной Азии заявить о своих позициях относительно происходящего в регионе, который сталкивается не только с приграничными проблемами, но и с проблемами миграции, наркотрафика, терроризма и экстремизма.

И.Омуркулов отметил, что площадка ПА ОБСЕ "дала возможность парламентариям стран Центральной Азии обменяться мнениями по решению приграничных вопросов, чтобы в дальнейшем через установление взаимного доверия убедить правительства, депутатов, избирателей сообща подключится к этой теме, не ограничиваясь только переговорами руководителей стран".

"В центре внимания осеннего заседания Ассамблеи были вопросы, в большей степени связанные с центрально-азиатским и средиземноморским регионами, которые сегодня сталкиваются с множеством проблем от миграции до терроризма и экстремизма", - заявил со своей стороны председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Наша задача - установить диалог между парламентами стран, обсудить дальнейшее развитие и совместную работу, но мы не принимаем никаких решений за правительства, мы оказываем им консультационную и рекомендательную помощь", - сказал Г.Церетели "Интерфаксу".

В Бишкеке 3-6 октября проходит осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В заседании принимают участие более 300 делегатов, в том числе около 160 депутатов ПА ОБСЕ из 47 стран.

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Тэги: ОБСЕ, РЕГИОНЫ, КОНФЛИКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]