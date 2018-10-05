Участники сессии ПА ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование

Парламентарии стран ОБСЕ на встрече в Бишкеке обсудили урегулирование приграничных конфликтов в странах Центральной Азии, ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта и в Украине, заявил в пятницу глава парламентской делегации Киргизии на сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ в Бишкеке Иса Омуркулов.

"Мы обсуждали вопросы, которые происходят на границах в странах Центральной Азии, ситуацию в Нагорном Карабахе, на Украине, там тоже приграничные конфликты, все это обсуждалось, у каждой страны есть свой подход, высказывались разные мнения", - заявил И.Омуркулов в пятницу "Интерфаксу".

На бишкекском заседании не было принято никаких решений, "был обмен мнениями", отметил собеседник агентства.

"Практика заседаний такова, что решения принимаются летом, на летней сессии, а до этого делается анализ всех выступлений, рекомендации выносятся на голосование, чтобы потом оказывать какую-то помощь", - сказал киргизский парламентарий.

По его словам, сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке позволила странам Центральной Азии заявить о своих позициях относительно происходящего в регионе, который сталкивается не только с приграничными проблемами, но и с проблемами миграции, наркотрафика, терроризма и экстремизма.

И.Омуркулов отметил, что площадка ПА ОБСЕ "дала возможность парламентариям стран Центральной Азии обменяться мнениями по решению приграничных вопросов, чтобы в дальнейшем через установление взаимного доверия убедить правительства, депутатов, избирателей сообща подключится к этой теме, не ограничиваясь только переговорами руководителей стран".

"В центре внимания осеннего заседания Ассамблеи были вопросы, в большей степени связанные с центрально-азиатским и средиземноморским регионами, которые сегодня сталкиваются с множеством проблем от миграции до терроризма и экстремизма", - заявил со своей стороны председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Наша задача - установить диалог между парламентами стран, обсудить дальнейшее развитие и совместную работу, но мы не принимаем никаких решений за правительства, мы оказываем им консультационную и рекомендательную помощь", - сказал Г.Церетели "Интерфаксу".

В Бишкеке 3-6 октября проходит осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В заседании принимают участие более 300 делегатов, в том числе около 160 депутатов ПА ОБСЕ из 47 стран.