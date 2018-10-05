Путин поздравил Рахмона по телефону с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава российского государства направил лидеру Таджикистана поздравительную телеграмму.