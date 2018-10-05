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СНГ 05.10.2018 17:17

Путин поздравил Рахмона по телефону с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава российского государства направил лидеру Таджикистана поздравительную телеграмму.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]