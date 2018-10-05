В Азербайджане законодательно запретили участие в лотереях несовершеннолетних граждан

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в закон «О лотереях», сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно принятым поправкам, в лотереях запрещается участие граждан, не достигших 18-летнего возраста.

Кроме того, участие в лотерейных розыгрышах должно быть добровольным.

Поправки также предусматривают норму, согласно которой стимулирующие лотереи могут проводиться только в тиражной форме.

Согласно принятым поправкам, минимальный размер призового фонда при электронной лотереи не может превышать 50% стоимости проданных билетов.

Претерпело изменение и минимальное число членов тиражной комиссии. Если по действующему законодательству их количество составляло не менее пяти человек, то отныне состав тиражной комиссии лотереи минимально может включать трех членов. Неизменным остается положение, согласно которому тиражная комиссия должна состоять только из нечетного количества членов.

Ф.Исазаде