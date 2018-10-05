В Баку начались съемки фильма о Муслиме Магомаеве

В Баку начались съемки 8-мисерийного художественного фильма о народном артисте СССР Муслиме Магомаеве, сообщают российские СМИ.
По их информации, роль легендарного певца исполнит российско-сербский актер Милош Бикович. Зрителям он знаком по фильму «Духless2» и телесериалу «Отель Элеон».
Режиссер фильма - Олег Асадулин, снявший сериал «Закрытая школа».
Фильм о М.Магомаеве является проектом Первого канала.
Съемки в столице Азербайджана продолжатся до конца октября.
Ф.Исазаде
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