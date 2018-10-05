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Культура 05.10.2018 17:23

В Баку начались съемки фильма о Муслиме Магомаеве

В Баку начались съемки 8-мисерийного художественного фильма о народном артисте СССР Муслиме Магомаеве, сообщают российские СМИ.

По их информации, роль легендарного певца исполнит российско-сербский актер Милош Бикович. Зрителям он знаком по фильму «Духless2» и телесериалу «Отель Элеон».

Режиссер фильма - Олег Асадулин, снявший сериал «Закрытая школа».

Фильм о М.Магомаеве является проектом Первого канала.

Съемки в столице Азербайджана продолжатся до конца октября.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАГОМАЕВ, ФИЛЬМ, СЪЕМКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]