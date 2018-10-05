Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 18° 8 Окт 16° 19° 9 Окт 15° 21°

СНГ 05.10.2018 19:33

Путин на встрече с президентом Индии указывает на исторический фундамент партнерства между двумя странами

Российско-индийское стратегическое партнерство, в том числе в области обороны, строится на основе исторической дружбы между двумя странами и их народами, заявил президент России Владимир Путин.

"Наше особо привилегированное стратегическое партнерство основано на исторической дружбе, на прочном фундаменте отношений между нашими странами и народами на протяжении многих десятилетий. Это касается и экономики, это касается и политического взаимодействия, это касается наших отношений в области обороны, повышения обороноспособности, это касается и гуманитарных вопросов, отношений между людьми", - сказал В.Путин на встрече с президентом Индии Рамой Натхой Ковиндой.

Российский лидер поздравил Р.Н.Ковинду с прошедшим днем рождения.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение. И я хочу поздравить вас с днем рождения, 1 октября, насколько я помню. Я хочу пожелать вам удачи на высоком государственном посту", - сказал российский президент во время беседы, которая состоялась в президентском дворце Раштрапати-Бхаван.

Президент Индии, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за вклад в развитие российско-индийских отношений. "Я рад, что 19-й ежегодный двусторонний саммит был успешным. Этот год был плодотворным для наших связей, и мы достигли значительного прогресса. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства", отметил он.

Р.Н.Ковинда также поздравил В.Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу летом этого года.

"Я хочу вас поздравить с организацией чемпионата мира по футболу. Ваша команда очень хорошо играла. Многие граждане Индии посетили Россию, чтобы увидеть матчи чемпионата мира", - добавил президент Индии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Путин начал визит в Индию Путин не считает Трампа скомпрометированным, готов работать с ним как с избранным президентом США Будущее Мадуро должен определить народ Венесуэлы - Путин Европа и Россия считают сделку с Ираном элементом стабильности в мире - Путин Путин обеспокоен непредсказуемостью ситуации в мире Скрипаль - шпион и предатель Родины, заявляет Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]