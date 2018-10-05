Путин на встрече с президентом Индии указывает на исторический фундамент партнерства между двумя странами

Российско-индийское стратегическое партнерство, в том числе в области обороны, строится на основе исторической дружбы между двумя странами и их народами, заявил президент России Владимир Путин.

"Наше особо привилегированное стратегическое партнерство основано на исторической дружбе, на прочном фундаменте отношений между нашими странами и народами на протяжении многих десятилетий. Это касается и экономики, это касается и политического взаимодействия, это касается наших отношений в области обороны, повышения обороноспособности, это касается и гуманитарных вопросов, отношений между людьми", - сказал В.Путин на встрече с президентом Индии Рамой Натхой Ковиндой.

Российский лидер поздравил Р.Н.Ковинду с прошедшим днем рождения.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение. И я хочу поздравить вас с днем рождения, 1 октября, насколько я помню. Я хочу пожелать вам удачи на высоком государственном посту", - сказал российский президент во время беседы, которая состоялась в президентском дворце Раштрапати-Бхаван.

Президент Индии, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за вклад в развитие российско-индийских отношений. "Я рад, что 19-й ежегодный двусторонний саммит был успешным. Этот год был плодотворным для наших связей, и мы достигли значительного прогресса. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства", отметил он.

Р.Н.Ковинда также поздравил В.Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу летом этого года.

"Я хочу вас поздравить с организацией чемпионата мира по футболу. Ваша команда очень хорошо играла. Многие граждане Индии посетили Россию, чтобы увидеть матчи чемпионата мира", - добавил президент Индии.