Президент Белоруссии выступил противником законопроекта о противодействии домашнему насилию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию.

"Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта", - сказал А.Лукашенко журналистам, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская область) в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье", - добавил президент.

По мнению главы государства, законопроектом о противодействии домашнему насилию должно заниматься не столько министерство внутренних дел, сколько другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, администрация президента. Но мнение милиции при этом тоже надо учитывать, подчеркнул президент.

А.Лукашенко признался, что он не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать. "Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно", - отметил он.

"Виктор (Виктор Лукашенко - сын А.Лукашенко - ИФ), как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал", - заявил президент.

"Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая директива президента, которая касается этих проблем", - заметил А.Лукашенко.

"А тому, что люди это обсуждают и их возмущают некоторые глупости в проекте закона, я рад. Обостряя эту проблему, они обращают на нее мое внимание. Поэтому будет так, как нужно и выгодно нам, исходя из наших традиций и опыта", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, в Белоруссии разработана концепция закона о противодействии домашнему насилию. Среди новаций законопроекта: введение такого понятия, как экономическое насилие; предусмотрено также обращение в компетентные органы при любом случае жестокого обращения с детьми.

По информации МВД, каждое третье убийство в Белоруссии совершается в семье, каждое десятое обращение в милицию - о домашнем насилии.