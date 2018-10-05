Белорусская церковь выступает за мораторий на смертную казнь

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси выступает за введение моратория на смертную казнь в стране.

"Из Уголовного кодекса может и не надо убирать (такой вид наказания - ИФ), но мы приветствуем мораторий", - сказал глава БПЦ на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По словам экзарха, наличие в Уголовном кодексе такой меры наказания как смертная казнь может предостеречь от совершения преступлений. Вместе с тем, мораторий на такой вид наказания себя оправдывает.

В свою очередь председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин отметил, что позиция Русской православной церкви вообще, и Белорусской православной церкви в частности, состоит в том, что "мы считаем замену смертной казни другими видами наказания более предпочтительной".

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение два. Кроме того, правозащитники сообщают о возможном приведении в исполнении двух смертных приговоров в 2018 году.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.