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СНГ 05.10.2018 20:43

Родственники погибших и пострадавшие пассажиры в ДТП в Тверской области могут получить страховые выплаты до 2 млн руб. - НССО

Ответственность владельцев автобуса ЛИАЗ перед пассажирами была застрахована в "Ингосстрахе" , микроавтобуса "Форд Транзит" - в "СОГАЗе, говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Родственники погибших пассажиров могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн рублей.

Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Утром в пятницу на 15 км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое - водитель "ЛиАЗа" и пассажир "Форда" - пострадали. По предварительным данным, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.

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Тэги: РОССИЯ, ТВЕРЬ, АВАРИЯ, СТРАХОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]