ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения

Командно-штабные учения Военно-морских сил проходят в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетических инфраструктур в азербайджанском секторе Каспийского моря, и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности», - говорится в сообщении.

Учения проводятся согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки ВС на 2018 год.

А.Азизов