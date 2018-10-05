ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения

Командно-штабные учения Военно-морских сил проходят в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетических инфраструктур в азербайджанском секторе Каспийского моря, и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности», - говорится в сообщении.
Учения проводятся согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки ВС на 2018 год.
А.Азизов
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