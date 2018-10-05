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Оборона 05.10.2018 17:41

ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения

Командно-штабные учения Военно-морских сил проходят в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетических инфраструктур в азербайджанском секторе Каспийского моря, и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности», - говорится в сообщении.

Учения проводятся согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки ВС на 2018 год.

А.Азизов

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Тэги: ОБОРОНА, ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]