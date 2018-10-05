Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 18° 8 Окт 16° 19° 9 Окт 15° 21°

Инфраструктура и тендеры 05.10.2018 18:11

Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах

Госкомитет по статистике Азербайджана подписал контракт на сумму 435,147 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления.

Контракты предусматривают реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления Госкомстата Сальянского района.

Согласно материалам сайта www.tender .gov.az, подрядчиком контракта выступает ООО «Araz-İnsaatcı».

Как сообщалось ранее, Госкомстат подписал два контракта на общую сумму 491,53 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административных зданий региональных управлений Шамкирского и Имишлинского районов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСКОМСТАТ, ЗДАНИЕ, КАПРЕМОНТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]