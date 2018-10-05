Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах

Госкомитет по статистике Азербайджана подписал контракт на сумму 435,147 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления.

Контракты предусматривают реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления Госкомстата Сальянского района.

Согласно материалам сайта www.tender .gov.az, подрядчиком контракта выступает ООО «Araz-İnsaatcı».

Как сообщалось ранее, Госкомстат подписал два контракта на общую сумму 491,53 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административных зданий региональных управлений Шамкирского и Имишлинского районов.

Б.Рустамбеков