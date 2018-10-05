Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах

Госкомитет по статистике Азербайджана подписал контракт на сумму 435,147 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления.
Контракты предусматривают реконструкцию и капитальный ремонт административного здания регионального управления Госкомстата Сальянского района.
Согласно материалам сайта www.tender .gov.az, подрядчиком контракта выступает ООО «Araz-İnsaatcı».
Как сообщалось ранее, Госкомстат подписал два контракта на общую сумму 491,53 тыс. манатов на реконструкцию и капитальный ремонт административных зданий региональных управлений Шамкирского и Имишлинского районов.
Б.Рустамбеков
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