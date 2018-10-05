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ТЭК 05.10.2018 19:18

Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе на опасениях по поводу будущих поставок топлива.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 МСК подешевели на $0,12 (0,14%) - до $84,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь к указанному времени выросли на $0,24 (0,32%) - до $74,57 за баррель.

С начала текущей недели Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,8%. Таким образом, американская нефть может завершить "в плюсе" четвертую неделю подряд, чего не происходило с января.

Цены на нефть увеличиваются в преддверии вступления в силу американских санкций против Ирана, которые предусматривают ограничение экспорта нефти из страны. При этом у участников рынка есть сомнения в том, что Россия и Саудовская Аравия сумеют вовремя увеличить свою нефтедобычу, чтобы компенсировать это сокращение.

"Мы видим серьезные опасения по поводу будущих поставок", - отметила старший аналитик Stratas Advisors Эшли Питерсен.

На волне этих опасений эксперты нефтетрейдинговой компании Mercuria Energy предположили, что Brent может подорожать до $100 за баррель в четвертом квартале 2018 года, а аналитики Trafigura считают, что эта отметка может быть взята в первом квартале 2019 года.

Ранее о вероятности подорожания нефти до $100 за баррель этой осенью заявил министр энергетики России Александр Новак.

Экономисты Goldman Sachs более консервативны в прогнозах, однако и они отмечают, что цены могут остаться на уровне выше $80 за баррель из-за неопределенности относительно возможных сокращений экспорта нефти из Ирана.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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