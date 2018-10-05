В Израиле считают, что российские ЗРК C-300 в Сирии не смогут справиться с новейшим истребителям F-35

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.
"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность", - заявил министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.
"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась с прошлого года.
Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он сказал: "Безусловно, нет".
При этом Ц.Ханегби, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. "Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.
По словам министра, возможности ЗРК С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит нанесение ударов по целям Ирана и поддерживаемого им шиитского движения Хезболла на территории Сирии, несмотря на поставки российских систем С-300.
США уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью 125 млн. долл., еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.
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