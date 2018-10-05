Франция выразила обеспокоенность поставками Сирии С-300

Власти Франции обеспокоены поставкой российских систем С-300 в Сирию и считает, что такие действия способствуют напряженности в регионе, заявила в пятницу представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.
"В контексте региональной напряженности поставка такого оборудования Россией способствует поддержанию рисков военной эскалации и отдаляет перспективу политического урегулирования сирийского кризиса", - сказала А.фон дер Мюль, чьи слова приводят западные СМИ.
24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРС С-300. Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.
Во вторник министр С. Шойгу подтвердил, что Россия завершила поставку в Сирию систем С-300.
"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
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