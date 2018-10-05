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Дальнее зарубежье 05.10.2018 21:45

Франция выразила обеспокоенность поставками Сирии С-300

Власти Франции обеспокоены поставкой российских систем С-300 в Сирию и считает, что такие действия способствуют напряженности в регионе, заявила в пятницу представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

"В контексте региональной напряженности поставка такого оборудования Россией способствует поддержанию рисков военной эскалации и отдаляет перспективу политического урегулирования сирийского кризиса", - сказала А.фон дер Мюль, чьи слова приводят западные СМИ.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРС С-300. Заявление последовало после того, как 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате погибли 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

Во вторник министр С. Шойгу подтвердил, что Россия завершила поставку в Сирию систем С-300.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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