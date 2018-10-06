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Регион 06.10.2018 09:00

В Тбилиси подписан устав Межпарламентской ассамблеи Украины, Грузии и Молдавии

Председатели парламентов Грузии, Украины и Молдавии Ираклий Кобахидзе, Андрей Парубий и Андриан Канду в пятницу подписали в Тбилиси устав основанной парламентами трех стран Межпарламентской ассамблеи.

Спикер грузинского парламента заявил на совместной пресс-конференции, что у трех стран имеются общие цели и вызовы, и один из главных общих вызовов - "проблемы, связанные с территориальной целостностью".

"Мы имеем также общие цели, среди которых обеспечение европейского будущего для наших стран. В этом направлении крайне важно углубление сотрудничества между тремя странами", - сказал И.Кобахидзе.

По его словам, целью ассамблеи также является совместная защита интересов Грузии, Молдавии и Украины на международной арене в различных многосторонних парламентских форматах.

"Мы пытаемся общими усилиями достичь превращения наших соглашений об ассоциации с Евросоюзом в перспективу вступления в ЕС. С этой целью мы должны делиться друг с другом опытом реформ, осуществленных на пути интеграции в западные институты", - сказал председатель грузинского парламента.

В свою очередь, А.Канду заявил, что платформа межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдавии и Украины поможет странам найти выход, как обеспечить безопасность всех трех стран, чтобы быстрее суметь вступить в Евросоюз.

"Все мы являемся членами Восточного партнерства. У всех трех стран есть соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей торговле с ЕС. В то же время у нас есть общие вызовы, которые касаются безопасности в регионе. В частности, это территориальная безопасность, энергетическая независимость и те угрозы, которые есть в сфере кибербезопасности, а также существует проблема дезинформации", - отметил А.Канду.

Со своей стороны А.Парубий выразил надежду, что совместными усилиями в рамках межпарламентской ассамблеи парламенты сумеют оказать содействие скорейшему вступлению трех стран в Евросоюз, а также вместе эффективнее отвечать на вызовы безопасности.

"Когда мы будем говорить в один голос, наши партнеры быстрее и лучше нас услышат... Уверен, что вместе мы быстрее достигнем нашей стратегической цели - вступления в ЕС", - сказал А.Парубий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ


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