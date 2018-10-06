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Дальнее зарубежье 06.10.2018 09:28

НАСА готовится к первому за восемь лет запуску пилотируемого космического корабля летом 2019 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года, сообщает в пятницу НАСА.

Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС.

На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании "Боинг".

Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику, отмечают американские СМИ.

"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - говорится в сообщении НАСА.

Обе полетные миссии будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.

В 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС. С 2011 года американцы летали на Международную космическую станцию на российских "Союзах".

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Тэги: США, МКС, ЗАПУСКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]