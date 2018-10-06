НАСА готовится к первому за восемь лет запуску пилотируемого космического корабля летом 2019 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года, сообщает в пятницу НАСА.
Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС.
На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании "Боинг".
Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику, отмечают американские СМИ.
"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - говорится в сообщении НАСА.
Обе полетные миссии будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.
В 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС. С 2011 года американцы летали на Международную космическую станцию на российских "Союзах".
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