Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 16° 19° 8 Окт 15° 21° 9 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 06.10.2018 10:24

Белый дом надеется на утверждение кандидатуры Кавано в должности судьи Верховного суда США

В Белом доме выразили надежду на то, что Бретта Кавано в ходе голосования в сенате утвердят на пост судьи Верховного суда США, сообщает в пятницу издание "Хилл".

"Мы, конечно, надеемся на то, что сенат проголосует за его утверждение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в пятницу члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бр.Кавано на пост судьи Верховного суда.

В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Б.Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.

Ожидается, что финальное голосование по Б.Кавано в сенате пройдет уже в субботу.

Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США 10 июля 2018 года. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Затем в середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Б.Кавано обвинения отвергает.

Несмотря на эти обвинения, Д.Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Б.Кавано.

ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в сенат США и Белый дом. Д.Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований ни проводило ФБР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, КАВАНО, КАНДИДАТУРА


Похожие новости


Госсекретарь, вице-президент и глава нацразведки США заявляют, что не являются авторами статьи о борьбе против политики Трампа Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев за вмешательство в дела США - СМИ Белый дом не подтверждает сообщения о готовящемся ударе по Ирану Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке В Белом доме с нетерпением ждут письмо Ким Чен Ына Трампу Глава аппарата Белого дома считает, что нелегалы с Юга не могут ассимилироваться в США из-за низкого уровня образования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]