Белый дом надеется на утверждение кандидатуры Кавано в должности судьи Верховного суда США

В Белом доме выразили надежду на то, что Бретта Кавано в ходе голосования в сенате утвердят на пост судьи Верховного суда США, сообщает в пятницу издание "Хилл".

"Мы, конечно, надеемся на то, что сенат проголосует за его утверждение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в пятницу члены сената США в ходе ключевого процедурного голосования решили прекратить дебаты относительно кандидатуры Бр.Кавано на пост судьи Верховного суда.

В ходе голосования 51 сенатор выступил за прекращение дебатов и переход к финальному этапу утверждения кандидатуры Б.Кавано. "Против" проголосовали 49 сенаторов.

Ожидается, что финальное голосование по Б.Кавано в сенате пройдет уже в субботу.

Д.Трамп выдвинул кандидатуру Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США 10 июля 2018 года. Однако члены Демократической партии США выступили против его кандидатуры.

Затем в середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Б.Кавано обвинения отвергает.

Несмотря на эти обвинения, Д.Трамп и его сторонники из Республиканской партии продолжили оказывать поддержку Б.Кавано.

ФБР провело расследование относительно этого дела и направило результаты в сенат США и Белый дом. Д.Трамп заявил, что демократы никогда не будут довольны ситуацией вокруг его кандидата, сколько бы расследований ни проводило ФБР.