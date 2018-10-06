Премьер Грузии призывает наиболее полно использовать потенциал свободной торговли в рамках ГУАМ

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе убежден, что углубление секторального сотрудничества в рамках ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) принесет конкретные результаты гражданам этих стран.
"На сегодняшнем заседании мы оценили нашу деятельность и продуктивное сотрудничество в различных областях: торговле, экономике, транспорте, туризме, правоохранительных органах и кибербезопасности", - заявил М. Бахтадзе в пятницу на совместной пресс-конференции в Кишиневе по итогам встречи глав правительств государств-членов ГУАМ, сообщает пресс-служба грузинского премьера.
По его словам, учитывая растущее международное значение поощрения межрегиональных связей, на заседании было отмечено, что ГУАМ должна играть более активную роль.
"В этой связи крайне важно полностью использовать потенциал зоны свободной торговли ГУАМ и активизировать усилия организации, направленные на повышение конкурентоспособности транспортного коридора ГУАМ", - сказал М.Бахтадзе.
При этом он отметил, что был обсужден протокол соглашения, связанный с созданием свободного торгового пространства между странами-членами ГУАМ, для регуляций идентификации страны-производителя продукции, и была подчеркнута важность достижения компромисса, чтобы этот документ был подписан в ближайшее время.
По оценке М.Бахтадзе, очень важен также протокол, подписанный между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о сотрудничестве в борьбе с таможенными правонарушениями, и целью которого является развитие партнерства между таможнями стран ГУАМ.
"По нашему глубочайшему убеждению, углубление секторального сотрудничества в рамках ГУАМ принесет конкретные результаты нашим гражданам, предпринимателям и широкой общественности", - цитирует грузинского премьера его пресс-служба.
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