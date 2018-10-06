В МВД Франции обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола в Китае

В МВД Франции заявили в пятницу, что обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола Мэна Хунвэя в Китае и угрозами, которые получала его жена.
"Франция внимательно следит за ситуацией с главой Интерпола и обеспокоена в связи с угрозами, которые получала его жена", - говорится в заявлении министерства, выдержки из которого публикуют парижские СМИ.
Накануне жена главы Интерпола обратилась в полицию, сообщив о тревожном исчезновении Мэна Хунвэя во время поездки в Китай. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября, с тех пор, как уехал в отпуск на родину.
Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.
Ранее в пятницу источники газеты "Монд" сообщила, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
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