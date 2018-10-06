Страны-члены ГУАМ договорились продвигать в ООН резолюцию о разрешении замороженных конфликтов

Молдавия, Украина, Грузия и Азербайджан будут продвигать в ООН проект резолюции о разрешении - замороженных конфликтов. Об этом договорились премьер-министры стран-членов ГУАМ на встрече глав правительств стран организации, которая состоялась в пятницу в Кишиневе.

На пресс-конференции по итогам встречи премьер-министр Молдавии Павел Филип, заявил, что "страны ГУАМ решили объединить усилия в этом вопросе, так как замороженные конфликты - общая для всех проблема".

"Процесс сотрудничества в рамках ГУАМ продолжит оказывать позитивное влияние на наши усилия по реализации совместных целей по укреплению демократии, развитию экономики и торговли между странами-членами ГУАМ. Не менее важно совместное сотрудничество по укреплению безопасности в нашем регионе и преодолению вызовов, а также противостоянию угрозам. Мы пришли к выводу, что региональная солидарность для обеспечения безопасности - это наша первоочередная задача", - заявил П.Филип.

Он назвал "важным достижением Молдавии принятие резолюции ООН о выводе российских войск с территории республики.

"Мы убеждены, что найти мирные решения территориальных конфликтов будет легче, если в стране не будет чужих войск и вооружения", - сказал премьер-министр Молдавии.

Его поддержал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. "Россия по-прежнему подрывает наши усилия по созданию лучших условий жизни для наших граждан, живущих на оккупированных территориях. С момента российского вторжения население этих регионов сократилось в пять раз", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "замороженные конфликты приносят только нищету и несоблюдение прав человека".

"Важно, чтобы все демократические страны консолидировались, чтобы найти инструменты по отражению этой агрессии", - заявил В.Гройсман.

По итогам встречи таможенные службы четырёх стран подписали протокол о сотрудничестве. Премьер-министры стран ГУАМ также обсудили вопрос о возможной отмене тарифа за роуминг.