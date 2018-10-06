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Происшествия 06.10.2018 10:48

Арестовано два человека по делу о трагическом ДТП с участием автобуса и поезда в Баку - прокуратура

Бакинская городская прокуратура сообщает о задержании двух человек по делу о тяжелом дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и поезда в Баку, унесшего жизни двух человек.

Одним из задержанных является водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №160, Алихан Ширалиев. Против него выдвинуты обвинения по статье 263.3 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» Уголовного кодекса АР. Решением суда водитель автобуса заключен под арест.

Следствием было выявлено, что А.Ширалиев в день, когда произошло ДТП, вышел в рейс без прохождения соответствующего медицинского осмотра. В связи с этим задержан, по статье 265-1.3 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК АР, диспетчер компании «Айшен ЛТД» Мубариз Фараджев.

Жертвами произошедшего 1 октября в поселке Бина Хазарского района Баку столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса стали Юсиф Дадашзаде (2006 г.р.) и Шакир Алиев (1962 г.р.).

Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек.

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц
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Тэги: ДТП, ДЕЛО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]