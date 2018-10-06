Арестовано два человека по делу о трагическом ДТП с участием автобуса и поезда в Баку - прокуратура

Бакинская городская прокуратура сообщает о задержании двух человек по делу о тяжелом дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и поезда в Баку, унесшего жизни двух человек.

Одним из задержанных является водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №160, Алихан Ширалиев. Против него выдвинуты обвинения по статье 263.3 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» Уголовного кодекса АР. Решением суда водитель автобуса заключен под арест.

Следствием было выявлено, что А.Ширалиев в день, когда произошло ДТП, вышел в рейс без прохождения соответствующего медицинского осмотра. В связи с этим задержан, по статье 265-1.3 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК АР, диспетчер компании «Айшен ЛТД» Мубариз Фараджев.

Жертвами произошедшего 1 октября в поселке Бина Хазарского района Баку столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса стали Юсиф Дадашзаде (2006 г.р.) и Шакир Алиев (1962 г.р.).

Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек.