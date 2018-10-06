Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит ходатайства следователя о заочном аресте пятерых предполагаемых участников и организаторов ячейки террористической секты "Аум Синрикё".

"Рассмотрение ходатайств следователя о заочном аресте в отношении С.Аскеровой и В.Степанова состоится 8 октября, А.Досмагулова и Е.Мельниковой - 10 октября, А.Афросина - 9 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Е.Мельниковой и В.Степанову предъявлено обвинение в создании террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для ее подготовки (ч.1 ст.205.4). Остальные фигуранты обвиняются в участии в террористическом сообществе.

Все пятеро объявлены в международный розыск.

В апреле 2016 года Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью (ч. 1 ст. 239 УК РФ).

По данным ведомства, в период с 2012 по 2014 годы противоправная деятельность группы "Аум Синрикё" осуществлялась с использованием Интернета посредством сбора пожертвований на собраниях участников секты.

В мае этого года Басманный суд санкционировал арест одного из организаторов секты "Аум Синрикё" Михаила Устьянцева.

Как ранее заявили в СК, "организаторами данного объединения применялось физическое и психологическое давление на граждан, чтобы они делали пожертвования и отдавали свое имущество".

"Аум Синрикё" - неорелигиозная синкретическая террористическая тоталитарная деструктивная секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность "АумСенрикё" получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда в ходе пяти скоординированных атак террористы распылили отравляющий газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч.

12 членов секты, включая С.Асахару, были позднее приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 189 представителям "Аум Сенрикё".

С.Асахара и шесть его сподвижников были казнены 6 июля этого года.