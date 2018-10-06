Спикер Милли Меджлиса выступит в Турции на встрече председателей парламентов евразийских государств

Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов примет участие в третьем заседании председателей парламентов евразийских государств в Анталии, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.
В мероприятии примут участие парламентские делегации из более 40 стран и представители различных международных организаций.
Спикер Милли Меджлиса выступит с речью в дебатах, организованных на тему экономического сотрудничества, окружающей среды и продолжительного развития в Евразии.
В рамках визита, который состоится 8-9 октября, предусмотрен ряд двусторонних встреч О.Асадова с главами парламентских делегаций различных стран.
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