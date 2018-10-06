Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 16° 19° 8 Окт 15° 21° 9 Окт 14° 22°

Внешняя политика 06.10.2018 11:27

Спикер Милли Меджлиса выступит в Турции на встрече председателей парламентов евразийских государств

Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов примет участие в третьем заседании председателей парламентов евразийских государств в Анталии, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

В мероприятии примут участие парламентские делегации из более 40 стран и представители различных международных организаций.

Спикер Милли Меджлиса выступит с речью в дебатах, организованных на тему экономического сотрудничества, окружающей среды и продолжительного развития в Евразии.

В рамках визита, который состоится 8-9 октября, предусмотрен ряд двусторонних встреч О.Асадова с главами парламентских делегаций различных стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Алиев принял в Баку главу парламента Турции Глава парламента Турции прибыл в Азербайджан Спикер парламента Азербайджана примет участие в открытии третьего подвесного моста через Босфор Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Турцию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]