Каспийский флот провел учения по отражению удара крылатыми ракетами

Российские корабли в Каспийском море (КФл) отрабатывают отражение удара крылатыми ракетами, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"Имитацию крылатых ракет выполнили экипажи штурмовых самолетов Су-25 объединения ВВС и ПВО, а противостояла им группировка кораблей КФл (Каспийского флота), в состав которой вошли: ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Астрахань", "Углич" и "Махачкала", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", - сообщили в ЮВО в субботу.
По данным пресс-службы, отработка проводится в рамках командно-штабных учений.
"Особая система построения группировки кораблей, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", позволила значительно увеличить дальность обнаружения крылатых ракет "противника", - сообщили в округе.
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