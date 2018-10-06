Каспийский флот провел учения по отражению удара крылатыми ракетами

Российские корабли в Каспийском море (КФл) отрабатывают отражение удара крылатыми ракетами, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Имитацию крылатых ракет выполнили экипажи штурмовых самолетов Су-25 объединения ВВС и ПВО, а противостояла им группировка кораблей КФл (Каспийского флота), в состав которой вошли: ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Астрахань", "Углич" и "Махачкала", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", - сообщили в ЮВО в субботу.

По данным пресс-службы, отработка проводится в рамках командно-штабных учений.

"Особая система построения группировки кораблей, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", позволила значительно увеличить дальность обнаружения крылатых ракет "противника", - сообщили в округе.