Два человека погибли под перевернувшимся грузовиком в Гейгельском районе

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Гейгельском районе на западе Азербайджана, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«В Гейгельском районе грузовой автомобиль марки «Shacman» перевернулся, придавив под собой двух мужчин», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы МЧС извлекли из-под грузовика тела Ниязи Вердиева и Эльмана Иманова.