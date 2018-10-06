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Происшествия 06.10.2018 11:45

Два человека погибли под перевернувшимся грузовиком в Гейгельском районе

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Гейгельском районе на западе Азербайджана, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«В Гейгельском районе грузовой автомобиль марки «Shacman» перевернулся, придавив под собой двух мужчин», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы МЧС извлекли из-под грузовика тела Ниязи Вердиева и Эльмана Иманова.

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Тэги: ДТП, ГРУЗОВИК, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]