Два человека погибли под перевернувшимся грузовиком в Гейгельском районе

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Гейгельском районе на западе Азербайджана, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«В Гейгельском районе грузовой автомобиль марки «Shacman» перевернулся, придавив под собой двух мужчин», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы МЧС извлекли из-под грузовика тела Ниязи Вердиева и Эльмана Иманова.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»