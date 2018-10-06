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СНГ 06.10.2018 13:06

Россия отправила в Индонезию, пострадавшую от цунами, гуманитарную помощь

Российские спасатели доставят свыше 23 тонн гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшей от стихии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Самолет Ил-76 МЧС России, который доставит жителям Индонезии гумпомощь, вылетел из Москвы в субботу, отметили в МЧС.

"В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной", - сказали в пресс-службе.

Гуманитарная операция осуществляется МЧС России в соответствии с поручением президента и правительства РФ.

Доставленный гуманитарный груз будет передан нуждающимся жителям, добавили в МЧС.

В начале месяца на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Число жертв превысило 1600 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ИНДОНЕЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]