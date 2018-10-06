Россия отправила в Индонезию, пострадавшую от цунами, гуманитарную помощь

Российские спасатели доставят свыше 23 тонн гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшей от стихии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Самолет Ил-76 МЧС России, который доставит жителям Индонезии гумпомощь, вылетел из Москвы в субботу, отметили в МЧС.
"В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной", - сказали в пресс-службе.
Гуманитарная операция осуществляется МЧС России в соответствии с поручением президента и правительства РФ.
Доставленный гуманитарный груз будет передан нуждающимся жителям, добавили в МЧС.
В начале месяца на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Число жертв превысило 1600 человек.
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