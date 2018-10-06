Индонезия рассчитывает получить все предусмотренные контрактом Су-35 в 2019 году - посол

Джакарта рассчитывает получить все 11 самолетов Су-35 от России в 2019 году, заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Мы ожидаем их в 2019 году. В следующем году все уже будет завершено", - сказал В.Суприяди "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, в какие сроки Индонезия рассчитывает получить Су-35.

"Это вопрос технических деталей, потому что это первая такая сделка между нашими странами. С нашей стороны в нее вовлечены многие департаменты и частные компании", - добавил он.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.

Министр обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду заявлял, что 50% стоимости контракта будет оплачено поставками традиционных экспортных товаров из Индонезии.

Как сообщал "Интерфакс", в середине сентября начальник информационно-коммуникационного центра Минобороны Индонезии генерал Тотока Сугиарто сообщал, что ВВС Индонезии рассчитывают получить первые два многофункциональных истребителя Су-35 в 2019 году. По его словам, поставка будет осуществлена тремя партиями, состоящими из двух, четырех и пяти самолетов.

В минувшую пятницу российский источник опроверг информацию о том, что реализация контракта на поставку истребителей Су-35 Индонезии отложена из-за американских санкций. "Выполнение контракта никто не откладывал", - сказал "Интерфаксу" источник.

"Санкции - это, безусловно, препятствие. Контракт в силе. Необходимо решить некоторые технические вопросы, после этого можно будет приступить к его реализации", - сказал собеседник агентства.

О том, что реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

По данным "Коммерсанта", в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.