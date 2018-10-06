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Дальнее зарубежье 06.10.2018 13:59

Помпео прибыл в Токио

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Токио в субботу в рамках своего восточноазиатского турне, где у него запланированы переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ и главой МИД этой страны Таро Коно, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что темой переговоров американской и японской сторон станет северокорейская политика. Затем М.Помпео посетит КНДР, где, как ожидается, встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время перелета в Японию М.Помпео заявил находившимся на борту самолета журналистам, что цель его визита в Пхеньян заключается в том, чтобы "убедиться, что мы понимаем, чего в действительности пытается достичь каждая из сторон".

Он выразил надежду, что по итогам его визита в КНДР стороны, возможно, объявят место и дату встречи нового саммита президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

В рамках турне М.Помпео также посетит КНР и Южную Корею.

Первый саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]