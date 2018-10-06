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Дальнее зарубежье 06.10.2018 14:28

Замглавы МИД КНДР вылетела из Пекина на переговоры в Москву - СМИ

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела из международного аэропорта Пекина в Москву, где она в начале следующей недели, как ожидается, примет участие в двусторонних и трехсторонних консультациях, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Она коротко заявила журналистам, что цель ее визита - провести трехсторонние консультации с Россией и Китаем", - сообщает агентство.

Согласно его данным, Цой Сон Хи летит в Москву из Пекина рейсом российской авиакомпании "Аэрофлот". В Китае она была с двухдневным визитом.

"Эксперты полагают, что Цой Сон Хи в ходе ее визита в Россию, как ожидается, сосредоточит внимание на том, чтобы заручиться поддержкой России в ослаблении санкций, а также обсудит детали возможного визита в Москву северокорейского лидера Ким Чен Ына", - отмечает агентство.

Консультации на уровне замглав МИД запланированы на 8 и 9 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, РОССИЯ, ЗАММИНИСТРА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]