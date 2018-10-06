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ТЭК 06.10.2018 12:13

NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии

Председатель Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Мустафа Саналла и первый вице-президент "Татнефти" Рустам Халимов обсудили возможность возвращения российской компании к работам в Ливии.

В сообщении NOC говорится, что встреча состоялась 4 октября в кулуарах "Российской энергетической недели".

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества, а также возобновление "Татнефтью" работ в Ливии по соглашению о разведке и добыче от 2007 года (EPSA).

Как сообщалось, в Ливии "Татнефть" вела геологоразведку совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт общей площадью 18,18 тыс. кв. км. Концессию на разработку этих участков российская нефтекомпания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах.

"Татнефть" несколько раз приостанавливала работу в Ливии из-за беспорядков. Так, НК впервые приостановила работы в Ливии в феврале 2011 года. Через два года компания пыталась вернуться к реализации проектов - направила в Триполи своих сотрудников, но из-за конфликтов через некоторое время эвакуировала их. Следующая неудачная попытка вернуться в Ливию была предпринята в мае 2014 года.

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Тэги: ЛИВИЯ, ТАТНЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]