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Дальнее зарубежье 06.10.2018 14:53

В Южной Корее восстанавливается авиасообщение, прерванное из-за тайфуна

Южнокорейские аэропорты возобновляют отправку и прием рейсов, прерванные ранее из-за удара мощного тайфуна "Конг-рей", сообщает в субботу "Ренхап".

Согласно информации оператора аэропортов страны Korea Airports Corporation, ранее были отменены около 300 авиарейсов на внутренних и международных линиях.

Пассажирам авиакомпаний советуют проверять статус их рейсов.

Ранее в субботу тайфун ударил по южнокорейской провинции Кёнсандо и прошел по всем крупным городам региона в течение трех часов. Он принес с собой сильные ливни и ветра. В настоящее время он удаляется от Корейского полуострова в сторону Японского моря.

Тем не менее, городские власти крупных южнокорейских городов оставили в силе предупреждение о тайфуне, жителей призывают к осторожности.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]