В Южной Корее восстанавливается авиасообщение, прерванное из-за тайфуна

Южнокорейские аэропорты возобновляют отправку и прием рейсов, прерванные ранее из-за удара мощного тайфуна "Конг-рей", сообщает в субботу "Ренхап".

Согласно информации оператора аэропортов страны Korea Airports Corporation, ранее были отменены около 300 авиарейсов на внутренних и международных линиях.

Пассажирам авиакомпаний советуют проверять статус их рейсов.

Ранее в субботу тайфун ударил по южнокорейской провинции Кёнсандо и прошел по всем крупным городам региона в течение трех часов. Он принес с собой сильные ливни и ветра. В настоящее время он удаляется от Корейского полуострова в сторону Японского моря.

Тем не менее, городские власти крупных южнокорейских городов оставили в силе предупреждение о тайфуне, жителей призывают к осторожности.