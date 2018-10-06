В Южной Корее восстанавливается авиасообщение, прерванное из-за тайфуна

Южнокорейские аэропорты возобновляют отправку и прием рейсов, прерванные ранее из-за удара мощного тайфуна "Конг-рей", сообщает в субботу "Ренхап".
Согласно информации оператора аэропортов страны Korea Airports Corporation, ранее были отменены около 300 авиарейсов на внутренних и международных линиях.
Пассажирам авиакомпаний советуют проверять статус их рейсов.
Ранее в субботу тайфун ударил по южнокорейской провинции Кёнсандо и прошел по всем крупным городам региона в течение трех часов. Он принес с собой сильные ливни и ветра. В настоящее время он удаляется от Корейского полуострова в сторону Японского моря.
Тем не менее, городские власти крупных южнокорейских городов оставили в силе предупреждение о тайфуне, жителей призывают к осторожности.
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