Три палестинца погибли в ходе многотысячной акции протеста на границе сектора Газа и Израиля

Три палестинца, включая 13-летнего подростка, погибли в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, более 120 человек получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным департамента здравоохранения сектора Газа, 24-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в спину, 13-летний мальчик получил ранение в области груди, и 28-летний палестинец умер в больнице от нескольких ранений.
Кроме того, огнестрельные ранения получили не менее 126 палестинцев.
Всего на акцию протеста, перетекшую в ожесточенные столкновения, накануне вечером собралось 20 тыс. палестинцев, отмечают израильские военные. Они собрались в пяти различных точках вдоль границы, поджигали покрышки, бросали камни и самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля. В ответ военные применили слезоточивый газ и боевые патроны.
На акцию протеста они вышли после призывов палестинского военного движения ХАМАС.
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