Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 22° Завтра 16° 19° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 06.10.2018 15:20

Три палестинца погибли в ходе многотысячной акции протеста на границе сектора Газа и Израиля

Три палестинца, включая 13-летнего подростка, погибли в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, более 120 человек получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным департамента здравоохранения сектора Газа, 24-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в спину, 13-летний мальчик получил ранение в области груди, и 28-летний палестинец умер в больнице от нескольких ранений.

Кроме того, огнестрельные ранения получили не менее 126 палестинцев.

Всего на акцию протеста, перетекшую в ожесточенные столкновения, накануне вечером собралось 20 тыс. палестинцев, отмечают израильские военные. Они собрались в пяти различных точках вдоль границы, поджигали покрышки, бросали камни и самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля. В ответ военные применили слезоточивый газ и боевые патроны.

На акцию протеста они вышли после призывов палестинского военного движения ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Два палестинца погибли в столкновениях на границе сектора Газа В результате столкновений в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан пострадали 15 человек Израильская полиция задержала в Восточном Иерусалиме более 50 палестинцев Более тысячи палестинских заключенных объявили голодовку в израильских тюрьмах Нетаньяху готов к переговорам с Аббасом, чтобы прекратить столкновения между израильтянами и палестинцами МИД РФ призывает Израиль и палестинцев не допустить нарастания конфронтации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]