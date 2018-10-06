ПАСЕ обсудит вопрос о полномочиях национальных делегаций

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе осенней сессии в Страсбурге, которая стартует 8 октября, обсудит поправки в регламент организации, усложняющие процедуру лишения права голоса национальных делегаций.

"На осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября 2018 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования", - говорится в сообщении, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Речь идет о проекте резолюции, принятие которого позволит восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.

Ранее сообщалось, что подготовленные на рассмотрение Ассамблеи поправки не вводят запрет на лишение национальных делегаций их прав, в том числе права голоса, но несколько усложняют санкционирую процедуру. Например, оспорить полномочия делегации, согласно предлагаемым изменениям, можно будет не большинством голосов, как это предусмотрено в настоящее время, а двумя третями.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал эти поправки, хотя, по его мнению, это подвижки в правильную сторону.

"От исхода голосования по докладу (9 октября), как было уже заявлено, зависит позиция России по возвращению в ПАСЕ. Но даже если будут приняты поправки в регламент, усложняющие, а не отменяющие процедуру лишения права голоса делегаций, нельзя однозначно сейчас сказать, направит ли Россия заявку на участие в сессии ПАСЕ 2019 года", - сказал Л.Слуцкий.

По его словам, этот вопрос потребует дополнительных консультаций между палатами Федерального Собрания и с руководством страны.

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина В.Матвиенко заявила, что у России зреет желание выйти из Совета Европы. Она отметила, что Россия готова продолжать работы в ПАСЕ только в том случае, если в регламент организации внесут гарантии равноправного участия всех делегаций.

Тогда же В.Матвиенко призвала к установлению предельного срока, в который будет изменен регламент.

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях Ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.