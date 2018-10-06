Сербия готова проводить с РФ крупные военные учения - министр обороны

Сербия планирует проводить с Россией масштабные военные учения, заявил министр обороны республики Александр Вулин.
"Надеюсь, что в будущем сможем увеличить масштаб проводимых учений, количество техники и личного состава", - сказал А.Вулин, закрывая российско-сербское летно-тактическое учение "БАРС-2018".
Слова министра привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Там сообщили, что в учении участвовали экипажи истребительной и армейской авиации Росси и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. В учении было задействовано до 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.
"Всего в ходе учения было выполнено около 50 полетов с общим налетом более 25 часов", - сообщили в Минобороны РФ.
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