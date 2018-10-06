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Дальнее зарубежье 06.10.2018 17:40

Сербия готова проводить с РФ крупные военные учения - министр обороны

Сербия планирует проводить с Россией масштабные военные учения, заявил министр обороны республики Александр Вулин.

"Надеюсь, что в будущем сможем увеличить масштаб проводимых учений, количество техники и личного состава", - сказал А.Вулин, закрывая российско-сербское летно-тактическое учение "БАРС-2018".

Слова министра привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там сообщили, что в учении участвовали экипажи истребительной и армейской авиации Росси и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. В учении было задействовано до 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

"Всего в ходе учения было выполнено около 50 полетов с общим налетом более 25 часов", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, СЕРБИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]