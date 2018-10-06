Один человек стал жертвой тайфуна в Южной Корее, двое пропали, наблюдаются перебои в электроснабжении

Жертвой удара тайфуна "Конг-рей" по Южной Корее стал 60-летний мужчина, пропали еще двое пожилых мужчин, передает в субботу агентство "Ренхап".
Мужчина погиб, когда переходил мост в городе Кванджу к югу от Сеула. Еще одного 76-летнего мужчину смыло потоками воды в городе Пхохане, 80-летнего мужчину - в Йондоке. Премьер-министр Ли Нак Ён выразил надежду на то, что им удастся вернуться домой невредимыми.
Более 55,7 тыс. зданий и жилых домов столкнулись с перебоями в электроснабжении. Во многих крупных городах затоплены десятки домов. Ранее из-за тайфуна в аэропортах Южной Кореи отменили более 300 авиарейсов на внутренних и международных линиях.
По данным японского канала Эн-Эйч-Кей, "Конг-рей" сейчас классифицируется как тропический шторм, в настоящее время он находится в Японском море и двигается в сторону северо-востока со скоростью 50 километров в час.
В Японии выпустили предупреждение о возможности наводнений.
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