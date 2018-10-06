Интерпол направил запрос властям КНР о местонахождении президента организации Мэн Хунвэя

Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе, который не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в Китай в конце сентября, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".
"В коротком заявлении базирующейся в Лионе организации говорится, что она ожидает официального ответа от властей КНР относительно состояния президента (Интерпола - ИФ)", - сообщает агентство.
Накануне источники газеты "Монд" сообщила, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.
Войска химзащиты Азербайджана переведены на осенне-зимний период эксплуатации вооружения
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Румынией
Спикер Милли Меджлиса выступит в Турции на встрече председателей парламентов евразийских государств
NOC обсудила с Татнефтью возможность возобновления работы в Ливии
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах
Два человека погибли под перевернувшимся грузовиком в Гейгельском районе
Арестовано два человека по делу о трагическом ДТП с участием автобуса и поезда в Баку - прокуратура
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»