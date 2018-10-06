Грузовой поезд насмерть сбил двух мужчин в России

Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента на 776 километре Северо-Кавказской железной дороги, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в субботу утром грузовой поезд смертельно травмировал отца и сына на перегоне Тоннельная-Баканская в Крымском районе Краснодарского края.

Со слов машинистов поезда, они шли вдоль железнодорожных путей.

"Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Трагедии избежать не удалось, оба мужчины скончались на месте происшествия", - отмечается в сообщении.