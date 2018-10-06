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Происшествия 06.10.2018 21:10

Грузовой поезд насмерть сбил двух мужчин в России

Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента на 776 километре Северо-Кавказской железной дороги, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в субботу утром грузовой поезд смертельно травмировал отца и сына на перегоне Тоннельная-Баканская в Крымском районе Краснодарского края.

Со слов машинистов поезда, они шли вдоль железнодорожных путей.

"Машинист поезда подал световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Трагедии избежать не удалось, оба мужчины скончались на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОДАР, ПОЕЗД, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]