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Дальнее зарубежье 06.10.2018 18:57

Около 50 человек погибли при пожаре после столкновения бензовоза и автомобиля на западе ДРК

Около 50 человек погибли, и примерно 100 получили ожоги второй степени при пожаре, возникшем после столкновения на автотрассе бензовоза и автомобиля на западе Демократической Республики Конго, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление региональных властей ДРК.

"У нас примерно 50 погибших и 100 человек с ожогами второй степени тяжести", - приводят издания слова губернатора Центрального Конго в ДРК Ату Матабуаны.

ДТП произошло в населенном пункте, пожар быстро перекинулся на жилые дома.

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Тэги: ДРК, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]