Путин отметит день рождения с родными, близкими и друзьями - Песков

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

"Президент проведет день с родными, близкими и друзьями", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил день рождения на работе, и лишь вечером встречался с близкими.

Так было, например, в прошлом году - на 65-летие В.Путина у президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.